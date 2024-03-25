Повреждения носят критический характер, пробоина обусловила крен: в ГУР раскрыли последствия поражения российского БДК 'Ямал'

Силы обороны Украины ударами по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым) вечером 23 марта нанесли серьезные повреждения большому десантному кораблю "Ямал". Они носят критический характер, пробоина обусловила крен судна.

В целом в тот день на захваченном полуострове произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота государства-агрессора России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что защитники атаковали 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован БДК "Ямал". Это вражеское судно участвовало в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находилось на ремонте.

По оценкам украинской военной разведки, характер повреждений "Ямала" носит критический характер. В частности, пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля", – отметили в ГУР.

В ведомстве добавили, что другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической России уточняются.

Что известно о поражении врага в Севастополе?

Вечером 23 марта самолеты ВСУ нанесли удары по объектам оккупантов в Севастополе. Сообщалось о прямых попаданиях в районе Казачьей бухты и аэропорта "Бельбек".

Утром 24 марта в Генштабе ВСУ рассказали об успешном попадании по центру связи захватчиков, поражении больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов", а также еще нескольких объектов инфраструктуры ЧФ РФ.

Российские источники подтвердили лишь прилет по связному пункту, признав потери среди морпехов и повреждения трех самолетов Су-27. По их словам, ударами по Севастополю ВСУ ликвидировали 34 военных (в том числе 11 офицеров), еще около 40 оккупантов стали "трехсотыми".

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам Института изучения войны, новые украинские удары по военным объектам врага во временно оккупированном Крыму еще больше усложнят способность РФ максимизировать боевые возможности в Черном море. Это будет независимо от масштаба ущерба, нанесенного захватчикам 23 марта.

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