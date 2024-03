В ISW оценили, как удар по центру связи и кораблям ЧФ в Крыму повлияет на возможности России в Черном море

Новые украинские удары по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму 23 марта поразили центр связи, несколько кораблей и самолетов. Это может еще больше усложнит способность врага максимизировать свои боевые возможности в западной части Черного моря.

Причем независимо от масштаба причиненного ущерба. Об этом пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, что в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по центру связи Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе и по крайней мере частично повредили два десантных корабля класса "Ямал" и "Азов", а также поразили еще несколько неуказанных объектов инфраструктуры вражеского флота.

Связанный с Кремлем блогер заявил, якобы во время удара украинские силы запустили более 40 ракет Storm Shadow и "Нептун", ракет-приманок ADM-160 и беспилотников. На опубликованных в сети видео с геопривязкой виден ракетный удар по центру связи ЧФ, а на спутниковых снимках – значительные повреждения здания.

Российское оппозиционное издание ASTRA также показало кадры взрыва 24 марта на нефтебазе в оккупированном поселке Гвардейское (к северо-востоку от Севастополя). По словам его источников, в результате удара беспилотника сгорели три цистерны с нефтепродуктами и склад.

Официальный представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские официальные лица первоначально подтвердили огневые повреждения кораблей "Ямал" и "Азов", но все еще оценивают их степень. Он отметил, что ЧФ РФ сейчас имеет только пять десантных кораблей и только три останутся в строю, если украинский удар серьезно повредил те два судна.

Ранее ISW подсчитал, что удары Украины по объектам ЧФ в Крыму заставили оккупантов отвести некоторые корабли от своей основной базы в Севастополе и затруднили его способность действовать в западной части Черного моря.

Украинские официальные лица недавно сообщили, что другие базы ЧФ структурно уступают базе в Севастополе и что российские силы все еще должны выполнять там некоторые задачи (например, перезарядку ракетных комплексов "Калибр" на корабли и подводные лодки), поскольку другие базы не имеют возможностей для обращения с такими ракетами.

"Последние украинские удары по кораблям ЧФ, независимо от масштаба причиненного ущерба, вероятно, будут продолжать удерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря, а также усложнять способность ЧФ максимизировать свои боевые возможности", – пришли к выводу аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, российские источники заявили, что ВСУ ударами по Севастополю ликвидировали 30 военных РФ и подбили три самолета Су-27. Среди погибших оккупантов было 11 офицеров, еще около 40 захватчиков ранены.

