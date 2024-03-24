В оккупированном Крыму заявили о прилетах по нефтебазе: вспыхнул пожар. Фото

Утром в воскресенье, 24 марта, около двух десятков взрывов раздалось во временно оккупированном Крыму, когда Россия атаковала ракетами Украину. Вероятно, речь идет о прилетах по нефтебазе возле поселка Гвардейское.

Об этом сообщил ряд мониторинговых каналов. В сети опубликовали и несколько фото очередной "бавовны" на полуострове.

Отмечается, что после серии взрывов на захваченной оккупантами нефтебазе вблизи Гвардейского (Симферопольский район) вспыхнул пожар, дым от которого был виден издалека.

"В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит. Утро в поселке начинается не с кофе", – написал Telegram-канал "Крымский ветер".

Указанная нефтебаза находится возле железнодорожной станции Остряково, которую используют оккупанты.

Подписчики канала сообщили, что объект был атакован дронами. Они также предположили попадания в гарнизон Гвардейского.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 марта украинские самолеты атаковали объекты РФ в Севастополе. Там были прямые попадания в пределах Казачьей бухты.

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