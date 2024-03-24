Удар ВСУ по Севастополю: в РФ заявили о 30 ликвидированных оккупантах и трех подбитых самолетах

Вечером 23 марта украинская авиация атаковала центр связи, два корабля и еще несколько военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму. Захватчики признали лишь поражение связочного пункта в Севастополе, заявив о 34 "двухсотых" и десятках раненных.

Также россияне насчитали три подбитых самолета. О печальных последствиях мощной "бавовны" на полуострове рассказал Telegram-канал, который пропагандисты называют проукраинским.

Авторы публикации сослались на данные источников в минобороны РФ и среди военных российской армии, которые находятся в Севастополе. Они утверждают, что ВСУ поразили "хорошо замаскированный" командный пункт, в котором во время удара "находилось более двух десятков офицеров".

Также в результате "падения обломков сбитых ракет" получили повреждения три российских самолета Су-27 на аэродроме "Бельбек". Отмечается, что один из истребителей-бомбардировщиков поврежден очень серьезно, два других "практически точно отремонтируют".

Кроме того, россияне подтвердили удары по месту дислокации морпехов Черноморского флота РФ. Они говорят, что там серьезные жертвы. Всего в результате атаки ликвидированы 34 военных, 11 из них – офицеры, еще около 40 оккупантов отделались ранениями.

"Как враг узнал о действительно хорошо замаскированных военных объектах, вопрос риторический. К сожалению, предателей в Севастополе меньше не становится", – констатировал якобы проукраинский Telegram-канал.

Напомним, что вечером 23 марта прямые попадания были в районе Казачьей бухты. Атаку на объекты россиян в Севастополе подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, указав о "небе и море одного цвета" в Крыму и поблагодарив украинских летчиков и моряков за успешную боевую работу.

Утром 24 марта в Генштабе ВСУ рассказали об успешном ударе по центру связи оккупантов в Крыму, поражении больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов", а также нескольких объектов инфраструктуры ЧФ РФ в Севастополе предыдущего вечера.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 марта около двух десятков взрывов раздалось во временно оккупированном поселке Гвардейское (Крым). Предварительно, там были прилеты по нефтебазе оккупантов, после которых захватчики начали эвакуацию жителей.

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