Россия перебросила в Крым новую группу военных из Коми и Якутии: "Атеш" раскрыл подробности. Фото

В Джанкое, который расположен на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма, заметили новых военнослужащих страны-агрессора. Предположительно, оккупанты прибыли с Дальнего Востока, Республики Коми и Якутии (РФ).

Информацию об обстановке в Джанкое собрали партизаны "Атеш". Telegram-канал движения сопротивления во вторник, 26 марта, поделился фотографиями группы российских захватчиков и их военной техники в городе.

"Вся военная техника обозначена белыми треугольниками", – рассказали агенты "Атеш".

На некоторых машинах нарисован белый закрашенный треугольник в рамке. На других – два треугольника, один из которых перевернутый (вместе напоминают песочные часы).

"Некоторые бойцы имеют восточные черты лица... Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов для переброски личного состава и техники на Херсонское направление. Но наши агенты продолжают свою работу, вследствие чего мы видим ряд успешных прилетов по [вражеским] базам", – сказано в посте.

Партизаны призвали патриотов помогать в деоккупации украинских земель. С координатором "Атеш" в Крыму можно связаться через Telegram.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 17 марта глава минобороны России Сергей Шойгу посетил временно оккупированный Севастополь. Официальная цель поездки – инспектирование Черноморского флота РФ.

– Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что руководство РФ обеспокоено проблемами, которые создают для их кораблей украинские морские дроны.

– Институт изучения войны считает, что "бавовна" в Крыму (как, к примеру, взрывы 23 марта) будут удерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря.

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