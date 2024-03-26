Россия перебросила в Крым новую группу военных из Коми и Якутии: "Атеш" раскрыл подробности. Фото
В Джанкое, который расположен на севере временно оккупированного россиянами украинского Крыма, заметили новых военнослужащих страны-агрессора. Предположительно, оккупанты прибыли с Дальнего Востока, Республики Коми и Якутии (РФ).
Информацию об обстановке в Джанкое собрали партизаны "Атеш". Telegram-канал движения сопротивления во вторник, 26 марта, поделился фотографиями группы российских захватчиков и их военной техники в городе.
"Вся военная техника обозначена белыми треугольниками", – рассказали агенты "Атеш".
На некоторых машинах нарисован белый закрашенный треугольник в рамке. На других – два треугольника, один из которых перевернутый (вместе напоминают песочные часы).
"Некоторые бойцы имеют восточные черты лица... Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов для переброски личного состава и техники на Херсонское направление. Но наши агенты продолжают свою работу, вследствие чего мы видим ряд успешных прилетов по [вражеским] базам", – сказано в посте.
Партизаны призвали патриотов помогать в деоккупации украинских земель. С координатором "Атеш" в Крыму можно связаться через Telegram.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– 17 марта глава минобороны России Сергей Шойгу посетил временно оккупированный Севастополь. Официальная цель поездки – инспектирование Черноморского флота РФ.
– Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что руководство РФ обеспокоено проблемами, которые создают для их кораблей украинские морские дроны.
– Институт изучения войны считает, что "бавовна" в Крыму (как, к примеру, взрывы 23 марта) будут удерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!