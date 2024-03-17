Шойгу поехал в оккупированный Севастополь посмотреть на остатки Черноморского флота

Российские пропагандисты заявили о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу во временно оккупированный Крым. Он якобы приезжал в Севастополь на инспекцию Черноморского флота.

Вероятно, главной темой его бесед с военными была борьба против украинских морских дронов. Это следует из сообщений росСМИ, которые процитировали его 17 марта.

По их данным, Шойгу приказал Черноморскому флоту фактически сутками проводить учения по отражению воздушных атак и атак безэкипажными катерами.

"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – высказался глава минобороны страны-агрессора.

Посетив командный пункт ЧФ, он также поручил оккупантам установить дополнительные крупнокалиберные пулеметы для стрельбы по дронам.

Крымские паблики пишут, что Шойгу в Севастополе встречал начальник штаба Черноморского флота РФ Сергей Пинчук, поскольку военачальник Виктор Соколов, по их сведениям, был отстранен от командования ЧФ еще в середине февраля.

На то время Силы обороны Украины уничтожили 25 надводных кораблей и подлодку всего Военно-морского флота государства-террориста России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта возле берегов оккупированного Крыма бойцы ГУР обезвредили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны Magura V5, уничтожив также бортовой вертолет Ка-29 и артустановку АК-176.

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