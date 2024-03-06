"Что творится!" В сети показали момент атаки морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов". Видео
В ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма украинские защитники уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны – в сети появились новые кадры атаки.
Ролик был снят с палубы одного из грузовых судов в Керченском проливе. Один из членов экипажа сначала заснял сам российский корабль, а затем и морские дроны Magura V5, которые его преследовали.
"Офигеть. Что-то прям близко от нас фигачит", – говорил очевидец.
На опубликованных кадрах видно, как россияне пытались отстреливаться и уничтожить морские дроны, однако это им не помогло.
Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль "Сергей Котов". Его стоимость составляет около 65 млн долларов. По данным ГУР, Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК.
В сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения российского корабля в Крыму. Кадры операции показали также в военной разведке Украины.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ГУР МО рассказали по меньшей мере о шести раненых и семи погибших российских моряках. Всего на борту "Сергея Котова" могло находиться до 80 человек. Позже в разведывательном ведомстве уточнили, что ранения получили по меньшей мере 27 российских захватчиков.
– Украинские разведчики также обнародовали перехват разговора российских оккупантов, подтверждающий уничтожение военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Захватчики пожаловались, что судно атаковали пятью морскими дронами около 00:50 ночи 5 марта.
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