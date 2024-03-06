'Что творится!' В сети показали момент атаки морских дронов на патрульный корабль 'Сергей Котов'. Видео

В ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма украинские защитники уничтожили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны – в сети появились новые кадры атаки.

Ролик был снят с палубы одного из грузовых судов в Керченском проливе. Один из членов экипажа сначала заснял сам российский корабль, а затем и морские дроны Magura V5, которые его преследовали.

"Офигеть. Что-то прям близко от нас фигачит", – говорил очевидец.

На опубликованных кадрах видно, как россияне пытались отстреливаться и уничтожить морские дроны, однако это им не помогло.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль "Сергей Котов". Его стоимость составляет около 65 млн долларов. По данным ГУР, Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК.

В сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения российского корабля в Крыму. Кадры операции показали также в военной разведке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР МО рассказали по меньшей мере о шести раненых и семи погибших российских моряках. Всего на борту "Сергея Котова" могло находиться до 80 человек. Позже в разведывательном ведомстве уточнили, что ранения получили по меньшей мере 27 российских захватчиков.

– Украинские разведчики также обнародовали перехват разговора российских оккупантов, подтверждающий уничтожение военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Захватчики пожаловались, что судно атаковали пятью морскими дронами около 00:50 ночи 5 марта.

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