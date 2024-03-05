В ГУР рассказали, сколько членов экипажа корабля 'Сергей Котов' погибло

В результате поражения патрульного корабля "Сергей Котов" ЧФ РФ были безвозвратно ликвидированы 7 оккупантов, находившихся на борту судна. Еще 6 членов экипажа получили ранения.

Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки. 52 человека россиянам, к сожалению, удалось эвакуировать с уничтоженного судна.

"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", – отметили украинские разведчики.

Напомним, "Сергей Котов" стал очередной жертвой морских дронов украинского производства Magura. Он был поражен ночью 5 марта у берегов временно оккупированной Феодосии. В результате атаки с двух сторон на корабле взорвалась артиллерийская установка АК-176. Кроме самого корабля, был уничтожен также бортовой вертолет Ка-29.

Интересно, что экипаж корабля знал о надвигавшейся на него угрозе: по данным "Досье Шпиона", морские дроны, следующие в его направлении, были обнаружены оккупантами еще в 00:15. Но это не помогло захватчикам защититься.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что корабль "Сергей Котов" атаковали пять морских дронов около 00:50 ночи 5 марта. Украинские разведчики обнародовали перехват разговора российских оккупантов, подтверждающий уничтожение судна.

– Морские дроны MAGURA V5 обычно действуют большими группами, что позволяет достигать стопроцентного результата в уничтожении надводных целей. Они способны нести более 300 кг боевой части и наводят ужас на вражеские корабли в разных уголках Черного моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!