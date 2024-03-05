На их счету – не один корабль: что известно о потопивших 'Сергия Котова' дронах MAGURA V5

Украинские военнослужащие существенно проредили Черноморский флот РФ с помощью морских дронов MAGURA V5. Эта разработка украинской государственной компании, позволяющая нести более 300 кг боевой части, наводит ужас на вражеские корабли в разных уголках Черного моря.

Эти дроны действуют большими группами, что позволяет достигать стопроцентного результата в уничтожении надводных целей. OBOZ.UA выяснил, в чем особенность морских дронов MAGURA V5 и как мастерство украинских операторов помогает уничтожать российские корабли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в ночь на 5 марта российский военный корабль "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму потопили с помощью морских дронов Magura V5. Совсем недавно беспилотники MAGURA V5 потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" и ракетный катер "Ивановец".

Дебютом беспилотников MAGURA V5 считается 10 ноября 2023 года. Тогда дроны вблизи поселка Черноморское у крымского побережья поразили два скоростных десантных катера россиян "Серна" и "Акула".

Точная стоимость дронов MAGURA V5 неизвестна, но очевидным является факт, что это очень недешевая разработка. Аппарат проектировали специально для охоты на военные корабли в море. Поэтому главной особенностью MAGURA V5 является высокая маневренность.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или MAGURA) называют надводным дроном нового поколения. Компания-разработчик ранее опубликовала основные характеристики дрона.

Габариты MAGURA V5 относительно небольшие: длина 5,5 метров, ширина 1,5 метра, высота над ватерлинией всего 50 сантиметров. Однако дальность действия дронов составляет до 450 морских миль (около 830 км).

Беспилотники могут развивать максимальную скорость до 77,8 км/ч, а крейсерская скорость составляет 40,7 км/ч. Вес боевой части достигает 320 кг. При этом дрон управляется с помощью спутниковой связи или радиосети.

Украинские военные говорят, что во многом успех операции при использовании дронов MAGURA V5 зависит от мастерства оператора. Дроны можно заранее запрограммировать для длительных путешествий по Черному морю, но на конечной дистанции перед поражением цели MAGURA контролируется вручную.

В свою очередь разработчики отмечают, что для достижения успеха в ходе операции необходимо задействовать не один дрон, а целую группу. Это позволяет распределять роли для каждого беспилотника и определять очередность атаки. В частности, задачей первой фазы является обездвижить цель, поэтому начальный удар наносится по двигателям. Во второй фазе бойцы направляют беспилотники на самое уязвимое место корабля, которое определяется заранее во время подготовки к операции. Следующие дроны атакуют корабли, чтобы создать пробоины и отправить вражеское судно на дно.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало кадры уничтожения российского военного корабля "Сергей Котов" у берегов временно оккупированного Крыма. Из-за попадания дрона MAGURA V5 в борт вражеского судна прогремел мощный взрыв, после чего часть корабля охватило пламя.

Ранее сообщалось, что в середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии со другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины по левому борту и утонул.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

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