У Черноморского флота большие проблемы: в ISW оценили последствия ударов по кораблям оккупантов в Крыму

Украинский удар по временно оккупированному Севастополю (Крым) вечером 23 марта был нацелен на большее количество кораблей Черноморского флота РФ и причинил больший ущерб, чем сообщалось первоначально. Серьезные повреждения получил большой десантный корабль "Ямал", также "бавовна" задела разведсудно "Иван Хурс".

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там убеждены, что подобные поражения будут удерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря.

Главное управление военной разведки (ГУР) 25 марта заявило, что украинские войска поразили большой десантный корабль "Ямал", который 23 марта был пришвартован в районе судоремонтного завода ЧФ в Севастополе. Удар проделал дыру в верхней палубе судна, вынудив российских моряков непрерывно откачивать воду.

Официальный представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук добавил, что в тот же день украинский удар по центру связи Черноморского флота нанес значительный ущерб и потери, которые могут существенно затруднить функционирование ЧФ. Ведь этот пункт поддерживал общую деятельность флота, а также, возможно, отвечал за его снабжение, текущий ремонт и другие важные функции.

По словам Плетенчука, также Силы обороны ударили по разведывательному кораблю "Иван Хурс", но пока украинские официальные лица проверяют данные о его повреждении.

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что украинские силы использовали военно-морские беспилотные аппараты Magura V5 для ударов по российским кораблям. Он подчеркнул, что эти украинские военно-морские беспилотники становятся все более мощными и точными. Эти же морские дроны защитники использовали для ударов по кораблям ЧФ РФ класса "Акула" и "Серна" в ноябре 2023 года, корвета "Ивановец" и десантному кораблю "Цезарь Куников" в феврале 2024-го, а также БДК "Сергей Котов" в марте 2024-го.

Плетенчук и официальный представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявили, что российские войска в последние месяцы редко использовали ракеты "Калибр", поскольку военно-морская база Черноморского флота в Севастополе является единственной, которая имеет инфраструктуру, необходимую для перезарядки этих ракет на корабли, способные их использовать.

"Мы продолжаем считать, что украинские удары по кораблям и инфраструктуре ЧФ РФ продолжат удерживать российские силы от передислокации судов в Севастополь и западную часть Черного моря и усложнят способность ЧФ максимизировать свои боевые возможности", – отметили в ISW.

