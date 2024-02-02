'Было совершено шесть прямых попаданий': Буданов раскрыл новые детали уничтожения ракетного катера 'Ивановец'

Удар по российскому военному катеру "Ивановец" был нанесен с помощью новых украинских беспилотников MAGURA 5. Атака на судно была спланирована и совершена 31 января - 1 февраля.

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Об этом в комментарии изданию Warzone рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, морскими дронами управляло подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

Буданов уточнил, что всего благодаря дронам было шесть попаданий в корпус судна, базировавшегося на берегу Черного моря у озера Донузлав на западе Крыма.

"Во время специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Ивановца" на рейде к озеру Донузлав. Во время уничтожения судна было совершено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха", – рассказал руководитель украинской разведки.

Следует отметить, что украинская государственная компания "Спецтехноэкпорт" представила морской беспилотный дрон MAGURA V5 на международной выставке вооружения в Турции летом 2023 года.

Согласно информации, опубликованной компанией "Спецтехноэкпорт", морской дрон MAGURA V5 может развивать максимальную скорость до 78 км/ч, а крейсерская скорость составляет около 40 км/ч. Беспилотник имеет длину 5,5 м, ширину – 1,5 м, а высоту над ватерлинией всего 0,5 м.

Также MAGURA V5 может поражать цели на значительном расстоянии до 450 морских миль (около 830 км). Однако одно из основных преимуществ дрона состоит в его возможности нести около 300 кг боевой части.

Напомним, "Ивановец" в ночь на 1 февраля уничтожили воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО Украины. Ракетный катер ЧФ РФ как раз совершал рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус корабль получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

Как сообщал OBOZ.UA, РосСМИ сообщили, что на борту российского катера "Ивановец" были ракеты. По предварительным данным, речь идет о сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракетах "Москит". В то же время, пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться.

На уничтоженном бойцами Главного управления разведки МОУ ракетном катере "Ивановец" могло находиться до 40 человек экипажа. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

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