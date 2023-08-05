Неуловимые и опасные: что известно о морских дронах MAGURA V5, которые наводят панику на россиян

В последние события во временно оккупированном Крыму и в акватории Черного моря подтверждают, что украинская армия имеет на вооружении надводные безэкипажные дроны. Российские оккупанты в свою очередь регулярно врут, что отбиваются от атак, но кадры с поврежденными кораблями Черноморского флота РФ говорят об обратном.

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Речь идет о морском беспилотнике MAGURA V5, которые способны достать российские корабли почти в любой точке Черного моря. В чем особенность этих дронов и какими характеристиками они обладают, выяснял OBOZREVATEL.

Украинская государственная компания "Спецтехноэкпорт" представила морской беспилотный дрон MAGURA V5 на международной выставке вооружения в Турции летом 2023 года. Вскоре американские СМИ выпустили сюжет о надводном дроне с утверждением, что именно MAGURA V5 поражает вражеские цели в Черном море.

Согласно информации, опубликованной компанией "Спецтехноэкпорт", морской дрон MAGURA V5 может развивать максимальную скорость до 78 км/ч, а крейсерская скорость составляет около 40 км/ч. Беспилотник имеет длину 5,5 метров, ширину – 1,5 метра, а высоту над ватерлинией всего 0,5 м.

Также MAGURA V5 может поражать цели на внушительном расстоянии до 450 морских миль (около 830 км). Однако одно из основных преимуществ дрона состоит в его возможности нести порядка 300 кг боевой части.

Во время работы надводный безэкипажный дрон MAGURA V5 управляется посредством спутниковой связи или радиосети. Также на беспилотнике установлена камера, которая может передавать изображение онлайн.

Компания-разработчик отмечает, что MAGURA V5 может выполнять несколько видов операций. Кроме поражения вражеских целей, беспилотник может вести разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции. Также дрон может использовать для охраны флота или борьбы с минами.

"MAGURA V5 разработан с использованием передовых методов проектирования. Гидродинамический корпус и обтекаемый профиль позволяют ему двигаться скрытно с превосходной маневренностью. Это доступное решение, которое легко запустить из любого удаленного места. Беспилотная операция MAGURA V5 сводит к минимуму потребности в рабочей силе для миссий, снижая потенциальные смертельные случаи при работе в суровых условиях", – сообщают в "Спецтехноэкпорт".

Напомним, морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

Ранее сообщалось, что атака на крупный нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы Безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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