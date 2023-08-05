Появилось видео, как СБУ атаковало морским дроном танкер Sig в черном море

Атака на крупный нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы Безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в СБУ. Там уточнили, что по итогам операции "один из самых мощных нефтяных танкеров РФ приступил к "отрицательному плаванию" у Крымского моста" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается также, что вражеский танкер был нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека, а точнее с территории Крымского полуострова.

Интересно, что операция проходила именно в территориальных водах Украины, поэтому вряд ли российские претензии на этот счет будут иметь какое-то значение.

Напомним: морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет.

По информации издания Brief, танкер стоял на якорной стоянке 471. Экипаж целый, у нескольких человек зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщает, что военнослужащие армии РФ в Крыму, особенно в Севастополе, находятся в состоянии повышенной готовности.

Известно, что танкер SIG возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в Сирию, за что был внесен США в санкционные списки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне морской дрон также атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания;

– впоследствии выяснилось, что операцию в бухте Новороссийска также провела Служба безопасности Украины совместно с ВМС. БПЛА, врезавшийся в корабль и вызвавший взрыв, переносил 450 кг тротила.

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