В районе Крымского моста прогремели взрывы: что происходит

В ночь с 4 на 5 августа во временно оккупированном городе Керчь в Крыму были слышны взрывы. Они прогремели в районе незаконно построенного Крымского моста.

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Об этом писали мониторинговые паблики. Также в сети публиковали фото зарева в районе переправы.

РосСМИ сообщили, что Крымский мост полностью остановлен, все освещение на нем выключено, с переправы проводят эвакуацию. В РФ уже заявили об атаке "украинских дронов" в Керченском проливе – надводных и воздушных.

Центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным "Кавказ-Трафик" информирует, что "есть инциденты". Суднам, которые стоят на якоре, было приказано усилить наблюдение.

На Крымском мосту после взрывов образовалась пробка.

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