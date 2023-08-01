ГУР: взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до его демонтажа

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что инциденты со взрывами на Крымском мосту будут продолжаться. Так будет до тех пор, пока переправа не будет демонтирована, а Украина не будет освобождена от войск РФ.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил представитель ГУР Андрей Юсов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он напомнил, что этот мост, построенный оккупантами, является незаконной конструкцией.

Захватчики постоянно рассказывают о "максимальной защите" Крымского моста и якобы отсутствии каких-либо угроз. Но уже дважды на переправе случались инциденты, которые приводили к ее существенным разрушениям.

Благодаря этому останавливалась и перебрасывание по мосту вражеской техники на временно оккупированные территории Украины, а из российского бюджета тратились дополнительные средства на ремонт сооружения.

"Это означает, что подобные эксцессы, вполне логично, будут продолжаться и в будущем, пока украинская территория не будет деоккупирована, а незаконные сооружения, включая это, которое они называют Крымским мостом, не будут демонтированы", – добавил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская оккупационная армия пытается установить дополнительную защиту вокруг Крымского моста. Незаконную переправу с РФ на украинский полуостров захватчики обезопасили специальными боновыми заграждениями.

– В сети были опубликованы новые спутниковые снимки ремонта Крымского моста. В настоящее время оккупанты восстанавливают его после повреждения в результате взрывов 17 июля.

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