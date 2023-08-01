Процесс продолжается: в сети появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

Недавно в сети были обнародованы новые спутниковые снимки ремонта Крымского моста. В настоящее время оккупанты восстанавливают его после повреждения в результате взрывов 17 июля.

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Соответствующие изображения на своей странице в Twitter опубликовал Брэди Африк, являющийся сотрудником отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства. Ранее в России планировали отремонтировать мост до ноября, однако впоследствии сроки продлили.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", – говорится в сообщении.

На изображении можно заметить, что рядом с поврежденным пролетом моста размещены два строительных крана, а на соседнем пролете выделена одна полоса для движения автомобильного транспорта.

Ранее сообщалось, что поврежденный взрывом Крымский мост будут ремонтировать до конца 2023 года. Осенью, после первой атаки на это сооружение, в российском правительстве предполагалось полностью завершить его восстановление до 1 июля 2023 года. Теперь, после повторной атаки, конечный срок завершения восстановительных работ сдвинули до 31 декабря.

Напомним, что в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты осуществляют снабжение своих подразделений на оккупированных территориях нашего государства и переправляют технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.

Также ранее министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Украина продолжит наносить удары по этому сооружению.