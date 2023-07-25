Повреждённый взрывом Крымский мост будут ремонтировать до конца 2023 года: что происходит

После недавней атаки на Крымский мост в России пересмотрели сроки ремонта этого незаконного сооружения. Ключевой объект военной логистики из материковой России в оккупированный РФ украинский Крым намереваются восстанавливать до 31 декабря 2023 года.

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Соответствующие изменения в прежние постановления российского правительства были внесены 24 июля. Об этом сообщили российские пропагандисты, само распоряжение об изменении сроков ремонта появилось на сайте правительства РФ.

"Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря текущего года", – начали сообщать пропагандистские СМИ РФ 25 июля.

На сайте правительства РФ опубликовано датированное 24 июля распоряжение, в котором предлагается изменить сроки завершения работ по ремонту Крымского моста от 13 октября 2022 года. Тогда, после первой атаки на это сооружение, в российском правительстве предполагали полностью завершить его восстановление до 1 июля 2023 года. Теперь же, после повторной атаки, конечный срок завершения восстановительных работ сдвинули до 31 декабря.

Причины смещения даты завершения работ по восстановлению в распоряжении не прописываются. Однако еще этим утром российские пропагандисты распространяли заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк о том, что Крымский мост, вероятно, никогда не вернёт свои максимальные мощности, сопровождая его издевательскими комментариями и эмодзи в виде клоуна.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них упал один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров через оккупированные территории на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты осуществляют поставки своих подразделений на оккупированных территориях нашего государства и перебрасывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.

В Financial Times взрывы на Крымском мосту назвали "унизительным ударом по Кремлю". А министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту

Все, что было известно об атаке на Крымский мост 17 июля, OBOZREVATEL собрал здесь.