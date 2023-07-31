Оккупанты заявили об усилении защиты Крымского моста спецзаграждениями: боятся новых атак ВСУ. Фото

Российская оккупационная армия пытается установить дополнительную защиту вокруг Крымского моста. Незаконную переправу из РФ на украинский полуостров захватчики оградили специальными боновыми заграждениями.

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Оккупанты объясняют это тем, что боятся новых атак ВСУ на мост. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам пропагандистов, в перспективе специальные боновые заграждения будут защищать мост от атак на всей его протяжённости. Также в стране-агрессоре РФ заявили, что такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время всё активнее пользуется Украина.

Также пропагандисты опубликовали фотографию с боновыми заграждениями. Впрочем, пока нет никаких подтверждений, что именно эти защитные конструкции российские оккупанты установили вдоль Крымского моста.

Напомним, государство-террорист Россия пытается ускоренными темпами восстановить мост, соединяющий территорию РФ с временно оккупированным Крымским полуостровом. Сейчас на незаконной конструкции активно ведутся ремонтные работы.

Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, в результате чего обрушилась часть дорожного полотна.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вывод из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизни украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в СБУ впервые признали причастность к атаке на Крымский мост 8 октября 2022 года. "Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций", – заявил глава СБУ Василий Малюк. По его словам, об одних операциях можно будет говорить после победы Украины, а о других – вообще никогда.

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