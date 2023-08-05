Глава СБУ Малюк об атаках на корабли РФ и Крымский мост: все логично и законно, пусть убираются

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал атаки надводными дронами на корабли Российской Федерации. Он отметил логичность и законность этих операций, в связи с чем предложил оккупантам "оставить территориальные воды Украины и нашу землю", чтобы "бавовна" прекратилась.

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Соответствующее заявление опубликовали в Telegram СБУ. Глава спецслужбы подчеркнул, что операции проводятся в территориальных водах нашего государства.

"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу", – подчеркнул Малюк.

Он поставил ультиматум, россиянам, если они желают, чтобы "бавовна" прекратилась: "воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем лучше для них".

В заключение глава спецслужбы выразил 100%-ную уверенность в победе Украины в войне.

Напомним, утром 4 августа морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, рухнуло на борт и больше не может выполнять свои боевые задания. Впоследствии выяснилось, что операцию в бухте Новороссийск также провела Служба безопасности Украины совместно с ВМС. БПЛА, врезавшийся в корабль и вызвавший взрыв, переносил 450 кг тротила.

Уже ночью 5 августа взрывы прогремели во временно оккупированном городе Керчь в Крыму, в районе незаконно возведенного Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотников, в результате которой был поражен российский танкер SIG.

Как стало известно, эта операция – также дело рук СБУ и ВМС. Источники в ведомстве уточнили, что по итогам операции "один из самых мощных нефтяных танкеров РФ приступил к "отрицательному плаванию" у Крымского моста".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в СБУ впервые признали, что имеют отношение к атакам на Крымский мост. Малюк подчеркнул, что об одних операциях можно будет говорить вообще после нашей победы, а о некоторых вообще никогда. Но атака на Крымский мост, по его словам, это одна из операций спецслужбы.