Взрыв видели из Крыма: как выглядит танкер Sig после удара морским дроном

Российский танкер SIG, атакованный ночью 5 августа морскими дронами, получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет.

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Так, новую атаку на российское судно прокомментировали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России. Однако там не сообщили, насколько тяжелые повреждения танкера.

Со своей стороны, издание BRIEF сообщило, что "морским дроном в районе Керченского пролива был поражен коммерческий танкер, что и вызвало детонацию, которую видели с полуострова". По информации источника издания, инцидент произошел в 32 милях от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. Экипаж цел, у нескольких людей зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.

СМИ начали публиковать фото танкера SIG изнутри, подбитого в результате атаки дрона.

В то же время, ранее российские паблики распространили аудиозапись разговора капитана SIG с диспетчером, в котором первый сообщил, что из-за повреждений самостоятельно корабль идти не может.

Известно, что танкер SIG возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в Сирию, за что был внесен США в санкционные списки.

Как сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", по последним данным, этот современный российский танкер, спущенный на воду в 2014 году, находится сейчас в районе Керченского пролива. Периодически он отключает идентификационную систему AIS. Интересно, что пунктом назначения является порт "Кавказ", хотя на самом деле танкер заходит в порт "Керчь".

Следует также отметить, что в сети разгоняют информацию, что подбитый танкер якобы является гражданским судном, но это не так. Он подпадает под запрет Минобороны Украины на перевозку грузов военного назначения. 20 июля в ведомстве отреагировали на угрозы со стороны РФ безопасному судоходству в Черном море и отметили, что у Силы обороны Украины есть средства для отпора агрессору, что доказывает судьба крейсера "Москва".

В украинском оборонном ведомстве отметили, что с 21 июля будут рассматривать все суда, следующие в российские порты, а также в порты на оккупированных территориях Украины как перевозящие грузы военного назначения, со всеми вытекающими последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания;

– пропагандисты обвинили министерство обороны России во лжи об атаке морских беспилотников на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ). Они указали на указавшее первое лживое заявление ведомства о том, что российские силы якобы перехватили все удары беспилотников, вместо того, чтобы признать повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк".