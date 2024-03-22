У россиян серьезная проблема кризисного уровня: Селезнев пояснил визит Шойгу в Крым

Визит министра обороны страны-агрессора России Сергея Шойгу во временно оккупированный Севастополь связан с кризисной ситуацией, в которой оказался черноморский флот РФ. Вражеский флот вынужден прятать свои корабли, высшее военное руководство намерено решить проблему.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Они не знают, что делать для того, чтобы сохранить остатки российского черноморского флота", – заметил он.

В этом контексте эксперт напомнил о том, что украинские морские дроны демонстрируют высокую эффективность в уничтожении флота страны-оккупанта России.

"У россиян серьезная проблема кризисного уровня. Они не могут предложить ничего эффективного в плане борьбы с нашими Magura и Seababy", – констатировал Селезнев.

По его словам, это стало возможным благодаря "качественному планированию" операций украинских спецслужб, а также оперативной разведывательной информации, которую Украине предоставляют ее западные партнеры.

Как рассказал эксперт, в руководстве черноморского флота были сделаны кадровые перестановки, "принимаются определенные организационные и кадровые решения, чтобы разрешить проблему". "Но думаю, что и наши спецслужбы, СБУ, военная разведка найдут варианты, в том числе, каким образом противостоять решениям, которые будут приняты по итогам визита Шойгу в Севастополь", – подытожил он.

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым вскоре читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, 17 марта глава минобороны России Сергей Шойгу посетил временно оккупированный Севастополь. Официальная цель поездки – инспектирование черноморского флота РФ. согласно предположениям, высказываемым в сети, истинная цель – поиск путей противодействия украинским морским дронам.