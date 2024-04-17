Зафиксировано шесть очагов возгорания: всплыли новые подробности 'бавовны' на военном аэродроме в Джанкое

В рамках ночной "бавовны" во временно оккупированном Джанкое на территории Крыма зафиксировано шесть очагов возгорания. Все они расположены на военном аэродроме и рядом с ним.

Зафиксировать пораженные места удалось спутнику VIIRS/Suomi NPP, сообщила мониторинговая группа издания "Крымский ветер". Снимок был сделан в 03:41 по московскому времени.

Издание отметило, что на аэродроме базировались российские ударные вертолеты и пусковые установки С-300/С-400.

"Спутник часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разброса горящих обломков", – уточнили специалисты, добавив, что погрешность определенных спутником координат пожаров может составлять несколько десятков метров.

Интересно, что "министр транспорта" российского правительства Крыма Николай Лукашенко сообщил о закрытии автомобильной дороги от Джанкоя до села Победное.

Напомним, в ночь на 17 апреля в городе Джанкой в оккупированном Крыму раздались взрывы. После них вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

Известно, что на военной авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка- 52. Также там расположены вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 апреля Силы обороны Украины ракетным ударом по временно оккупированному Крыму уничтожили российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные русские офицеры.

– Во время той атаки россияне применили специальные средства маскировки в районе Керченского залива во временно оккупированном Крыму – там стоял дымовой занавес. Также на полуострове работала ПВО захватчиков.