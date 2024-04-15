Оккупанты в Крыму запаниковали, в районе Керченского залива виднеется дым: что происходит

Днем 15 апреля россияне применили специальные средства маскировки в районе Керченского залива во временно оккупированном Крыму – там стоит дымовой занавес. Также на полуострове работает ПВО захватчиков.

Российские Telegram-каналы заявили о вероятности применения украинскими силами противокорабельной ракеты "Нептун". Другие каналы пишут о приближении крылатых ракет Storm Shadow/Scalp к Севастополю. На полуострове раздается тревога.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины не только есть все законные и моральные права на уничтожение так называемого Крымского моста, но она обязательно ими воспользуется. Вполне возможно, что разрушение Керченского моста произойдет уже в этом году.

"Вопрос не в Керченском мосту, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, которые являются военными целями. Это не только мост, это аэродромы, с которых взлетают самолеты", – уточнил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 апреля в оккупированном Севастополе раздался по меньшей мере один громкий взрыв. "Бавовна" была слышна даже в Евпатории, а местные "власти" заявили о работе российской ПВО.

– Издание The Guardian сообщило, что ГУР МОУ готовится нанести роковой удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. Третья попытка, которая, как ожидается, приведет к окончательному разрушению сооружения, будет предпринята в течение первого полугодия 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!