'Нет выбора': в The Guardian раскрыли планы Украины по уничтожению Крымского моста и назвали термины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины готовится нанести фатальный удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. Третья попытка, которая, как ожидается, приведет к окончательному разрушению сооружения, будет предпринята в течение первого полугодия 2024 года.

Уничтожение Крымского моста является составляющей более широкой операции по минимизации военного присутствия России в Черном море. Подробности со ссылкой на источники обнародовало издание Guardian.

В последнее время, констатируют журналисты, Украина совершает самые серьезные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты за все время полномасштабной войны. И география атак только расширяется. В частности, только накануне, 2 апреля, были поражены нефтеперерабатывающий завод и предприятие по сборке "Шахедов" в Татарстане, в более чем 1200 км от границы с Украиной.

Впрочем, пишет издание, отдельным пунктом для ГУР стоит еще одна цель, расположенная значительно ближе поражаемых в последние недели.

"Главное управление разведки, стоящее за этими ударами беспилотников, смотрит на другую цель: 12-мильный (около 20 км. – Ред.) Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией. Высокопоставленные должностные лица ГУР отмечают, что они планируют третье покушение на мост после двух предыдущих попыток подорвать его, утверждая, что его разрушение "неизбежно", – говорится в материале.

Уничтожение Крымского моста, добавляют журналисты, стало бы мощным ударом по российскому диктатору Владимиру Путину. Ведь это сооружение символизирует собой российскую оккупацию Крыма, которую российский "президент" считает одним из своих величайших достижений.

В то же время, для украинцев уничтожение Крымского моста не только поднимет моральный дух на передовой и в тылу, но и усилит уверенность как внутри страны, так и в мире, в том, что Украина может вернуть оккупированный полуостров.

Издание не берется прогнозировать, как именно Украина может попытаться уничтожить Крымский мост, более того, журналисты оценивают эту задачу как почти неподъемную и выражают сомнения в том, что ГУР вообще удастся нанести сокрушительный удар по такой очевидной и хорошо защищенной цели. Ведь после предварительных ударов Россия приняла дополнительные меры по защите Крымского моста, усилив вблизи него ПВО и развернув заграждения для морских дронов и "приманки" для управляемых ракет, которые могут приблизиться к сооружению.

Однако в ГУР уверяют: мост обязательно будет выведен из строя – причем произойдет это в ближайшей перспективе.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", – рассказал Guardian неназванный чиновник военной разведки Украины.

Источник также добавил, что в настоящее время у ГУР уже есть "большинство средств для реализации этой цели" и что глава разведки Кирилл Буданов последовательно реализует одобренный президентом Украины план по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Издание напоминает, что менее чем за полгода Украина потопила семь десантных катеров и крупных кораблей Черноморского флота РФ. Последний из них, "Сергей Котов", был поражен дронами Магура V5 именно во время патрулирования неподалеку от Крымского моста. И, по словам собеседников Guardian из военной разведки, это была подготовительная операция перед последующей атакой на мост.

В прошлом Крымский мост пережил уже две украинские атаки, после которых сооружение потерпело разрушения и нуждалось в достаточно серьезном ремонте.

Так, в июле 2023 года морские дроны ночью нанесли серьезные повреждения автомобильной части моста. А в октябре 2022 года первое поражение было нанесено с помощью грузовика, "начиненного" взрывчаткой: тогда серьезные повреждения получила железная дорога, а на автомобильной части обрушились несколько пролетов.

В случае уничтожения Крымского моста, продолжают журналисты, России пришлось бы транспортировать все военные грузы по автомобильным дорогам на оккупированной материковой части Украины. А это существенно ударило бы по российской логистике, что в свою очередь помешало бы оккупационной армии осуществлять наступление.

Также The Guardian цитирует собеседников, заметивших, что ускорить уничтожение Крымского моста могло бы дальнобойное западное оружие. В частности, и поэтому Владимир Зеленский неоднократно обращался к Германии с просьбой о передаче Украине ракет большой дальности Taurus – на что получал отговорки о том, что подобный шаг Берлина втянет страну в войну и спровоцирует "опасную эскалацию".

В ГУР такие отговорки отбрасывают , отмечая, что страх перед эскалацией тогда, когда уже более двух лет в центре Европы бушует самая страшная со времен Второй мировой война – это ошибка.

По словам представителя ГУР Вадимы Скибицкого, сейчас Россия имеет преимущество над Украиной на поле боя, особенно учитывая, что украинская армия страдает от нехватки боеприпасов и современных истребителей. Поэтому Киев "не имеет другого выбора", кроме как наносить удары по глубокому тылу врага, в частности по военной инфраструктуре, командно-штабным центрам и промышленным производственным площадкам, производящим оружие и боеприпасы. В конце концов, именно такой стратегии придерживается НАТО: добиваться значительных результатов, выбирая и уничтожая несколько целей высокой стоимости.

Напомним, ранее The Washington Post опубликовало новые данные по теракту в Подмосковье 22 марта. Оказывается, США не только за две недели до него предупредили Россию о высоком риске нападения, но и конкретно указали места атаки: синагогу в Москве и "Крокус Сити Холл". И если в первом случае российские силовики к предупреждению прислушались и буквально на следующий день заявили о предотвращении расстрела посетителей в синагоге, то во втором Россия не сделала ничего, чтобы предотвратить смерти около 150 человек. Более того: за три дня до нападения Путин пренебрежительно высказался о переданной США информации, выставив ее как попытку "запугать" россиян, а после атаки российские чиновники обвинили Вашингтон в "недостаточной конкретности предупреждения".