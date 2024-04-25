'Не одна-две секции': военный эксперт сказал, каким должен быть удар Украины по Крымскому мосту

Незаконный Крымский мост, соединяющий оккупированный украинский полуостров с РФ, рано или поздно окажется под ударом Сил обороны Украины. Однако к этой атаке нужно хорошо подготовиться: залп должен быть массированным, так как одномоментно разрушить нужно не одну-две секции переправы, а больше.

Об этом в выпуске Oboz.Talk сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Если сейчас применить несколько десятков ракет, под воду пойдут несколько секций Крымского моста, однако в таком случае враг все еще сможет отремонтировать его и возобновить работу переправы.

"Прежде всего, залп должен быть массированный, несколько десятков баллистики, именно баллистики MGM-140 ATACMS на 300 километров. Помним, что от Керчи до Гуляйполя 240 километров. То есть все в оперативных расстояниях, все сходится. Обязательно должно быть и крылатая ракета, и обязательно должен быть большой массированный удар беспилотниками. То есть, это все должно быть в смешанном цикле", – говорит эксперт.

Он объяснил: если атаковать мост только одним видом оружия, противник поймет, как это будет происходить, и постарается противодействовать. У россиян есть средства радиоэлектронной борьбы, есть зенитные ракетные комплексы, сейчас они подтягивают свой новейший ЗРК С-500 ("Триумфатор-М" или "Прометей"), дальность сбития цели которого якобы достигает 600 километров.

"Итак, мост должен упасть, упасть по-настоящему, несколько сотен метров должно быть повалено. А теперь самый главный момент: должно быть у нас такое достаточное количество в запасе ракет, чтобы не позволить им это ремонтировать, чтобы любые баржи, которые принимаются за работу на ремонт, также топились. Только тогда будет результат, потому что затратить дорогущие ракеты Storm Shadow – около миллиона долларов, ATACMS – около полутора миллионов долларов, для одного залпа и сделать несколько дыр в полотне, а они поремонтируют?" – отметил Черник.

Он выразил надежду, что в пакетах помощи, которые Украина получит от Британии, США и Франции, будет тот запас ракет, который позволит нам реализовать этот замысел и поразить желаемую цель, которой является Крымский мост.

Как сообщал OBOZ.UA, The Sun пишет, что Украина планирует уничтожить Керченский мост во временно оккупированном Крыму до середины июля.Обстрел сооружения одновременно ракетами Storm Shadow, морскими беспилотниками и F-16 может окончательно уничтожить единственный сухопутный мост из России в Крым.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины и в СБУ отметили, что российских оккупантов ждет "жаркий курортный сезон" во временно захваченном Крыму. Силы обороны Украины делают все возможное для возвращения полуострова.

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