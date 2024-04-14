'Будет жаркий курортный сезон': в ГУР намекнули на 'сюрпризы' для окупантов в Крыму. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины и в СБУ отметили, что российских оккупантов ждет "жаркий курортный сезон" во временно захваченном Крыму. Силы обороны Украины делают все возможное для возвращения полуострова.

В эфире телепередачи "Храбрые сердца" Ахтем Сеитаблаев спросил, когда украинские силы вернутся в Крым. Представитель ГУР Андрей Юсов ответил, что уже существует календарь возвращения Крыма, однако детали озвучивать пока нельзя.

"Формальный ответ, конечно, будет. И он соответствует действительности. Украинские силы безопасности и обороны делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее. И так обязательно и будет. Россиянам календарь мы показывать не будем, но, поверьте, и такой календарь тоже существует", – подчеркнул он.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко подтвердил, что этим летом войска России ожидают "жаркий курортный сезон" в Крыму.

"Мы предпочитаем говорить о своих результатах уже после их выполнения. Но можем анонсировать, что этим летом оккупантов ожидает очень жаркий курортный сезон", – отметил представитель ведомства.

В то же время разработчик и производитель дронов для СБУ Александр Туренко со своей стороны передал "горячий привет" Крымскому мосту, военным портам Российской Федерации и всему Черноморскому флоту.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, ГУР МО готовится нанести роковой удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. Третья попытка, которая, как ожидается, приведет к окончательному разрушению сооружения, будет предпринята в течение первого полугодия 2024 года.

Президент Владимир Зеленский считает, что разрушение Керченского моста может произойти уже в этом году. По его мнению, у Украины не только есть все законные и моральные права на уничтожение так называемого Крымского моста, но и обязательно она воспользуется этими правами.