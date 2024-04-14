Крымский мост могут уничтожить уже к июлю-2024: The Sun указала, что для этого нужно

Украина планирует уничтожить Керченский мост во временно оккупированном Крыму до середины июля. Адский обстрел сооружения одновременно ракетами Storm Shadow, морскими беспилотниками и F-16 может окончательно уничтожить единственный сухопутный мост из России в Крым.

Об этом пишет The Sun. Для того, чтобы осуществить свой план и уничтожить мост, являющийся целью номер один для ВСУ, украинские чиновники поставили себе цель примерно 100 дней.

Эксперт по военно-морским операциям и радиоэлектронной борьбе, Брайан Кларк, прогнозирует, что ракеты Storm Shadow будут использоваться для нанесения удара по конструкции моста, тогда как ударные морские беспилотники взорвутся вблизи его основания.

Всего для успешной атаки требуется не менее 20-40 ракет, и после того, как верхние части моста будут повреждены ракетами, необходимо будет атаковать его основание.

"Для Украины мост это цель номер один — гротескная демонстрация 10 лет российской оккупации. Его уничтожение стало бы важным шагом к победе в войне на Черном море, отрезав основной маршрут российской военной поставки и задушив военную машину Путина", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины готовится нанести роковой удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. Третья попытка, которая, как ожидается, приведет к окончательному разрушению сооружения, будет предпринята в течение первого полугодия 2024 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что разрушение Керченского моста может произойти уже в этом году. По его мнению, Украина не только имеет все законные и моральные права на уничтожение так называемого Крымского моста, но и обязательно воспользуется этими правами.