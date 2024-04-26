Для врага наступают очень сложные времена, потому что мы получим и ATACMS, и Storm Shadow. Интервью с Селезневым

Ситуация на фронте пока остается сложной, но в ближайшей перспективе Силы обороны должны получить и американскую военную помощь, и рекордный пакет от Великобритании. Это выровняет баланс сил на поле боя и поможет украинской армии эффективнее противодействовать обстрелам КАБами.

Между тем на оккупированных территориях, в частности в Крыму, активно работают партизаны. И с поступлением новой партии ракет, теперь уже и дальнобойных, там начнется "сезон бавовны", рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев.

– Начнем с фронта. Насколько тяжелая сейчас ситуация?

– Ситуация очень сложная. Враг, пользуясь своим техническим преимуществом, пытается прорваться вперед. И хотя это продвижение тактического уровня, на 100, 200, 300 метров, тенденции достаточно тревожные.

Такая ситуация будет продолжаться, думаю, пока первая партия военно-технической помощи от правительства США или наших европейских партнеров не прибудет на линию фронта. Ибо очевидно, что голыми руками воевать с вражескими танками крайне тяжело. Конечно, определенная номенклатура вооружения у украинских военных есть, но этого мало для того, чтобы сдерживать вражеское наступление на разных участках фронта.

Еще один очень важный кейс, который здесь и сейчас реализуется украинскими Силами обороны, это продолжение строительства инженерных фортификаций, которые будут служить для реализации двух миссий. Первая миссия – сохранение жизни и здоровья наших воинов. Вторая – максимальное замедление вражеского продвижения.

– Уже известно, что Украина скоро получит баллистические ракеты большой дальности ATACMS. Как это может повлиять на ситуацию на фронте?

– Что касается передачи ракет, которые способны преодолеть расстояние до 300 км и имеют осколочную фугасную боевую часть, то есть способны даже разрушать подземные бункеры, то это действительно серьезное усиление боевых возможностей украинской армии.

Вспомним историю. Как только Украина получила ракеты для "Хаймарсов", враг был вынужден перемещать свои базы, арсеналы и склады с боеприпасами на расстояние более 80 км от линии боевого столкновения. То, что он размещал ближе, обычно превращалось в кучу металлолома из-за нашей эффективной боевой работы.

Для врага в ближайшей перспективе наступают очень темные и сложные времена, потому что он будет вынужден опять-таки переформатировать свою логистику, оттягивая свои склады, базы и арсеналы от линии боевого столкновения. Очевидно, что благодаря наличию этих мощных ракет мы сможем оперативно работать по вражеским военным частям и базам на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

В зоне поражения оказывается и Керченский мост. Это абсолютно лишнее инфраструктурное сооружение, немало донимающее украинские Силы обороны, потому что именно благодаря наличию этого инфраструктурного объекта враг имеет возможность беспрепятственно обеспечивать функционирование своего оккупационного контингента как в Крыму, так и на юге Херсонской и Запорожской областей. Конечно, для того, чтобы разрушить такое сооружение, нужно применять комплексный подход. Но в любом случае, как отмечает американский генерал Бен Ходжес, освобождение Крыма должно начинаться с разрушения Керченского моста.

Генерал Буданов уже заявил, что где-то к середине лета Керченский мост должен превратиться в груду металлолома.

– Великобритания анонсировала большой рекордный пакет военной помощи Украине. Должны получить полмиллиарда фунтов стерлингов в перечне более тысячи ударных и зенитных ракет, в том числе дополнительная партия Storm Shadow, 60 лодок и катеров, бронемашины и вездеходы. Я так понимаю, что это для того, чтобы продолжать работу на левобережье Херсона. И, что немаловажно, почти 4 миллиона боеприпасов для стрелкового оружия. Это достаточно существенное усиление. Можно ли сказать, что США стимулировали других партнеров Украины помогать нам более активно?

– Скоростные лодки являются чрезвычайно весомым элементом, позволяющим нам обеспечивать постоянную логистику действий украинских морских пехотинцев, воинов ССО, а также наших пограничников на левом берегу Днепра. Там несколько плацдармов удерживают наши храбрецы, а против них стоит русское войско, около двух дивизий. То есть враг должен держать достаточно серьезную компоненту, чтобы не позволить нашим воинам расширять границы плацдармов на левом берегу Днепра. И это прекрасно, потому что иначе противник мог бы отправить свои подразделения в направлении Работино или на другие участки фронта, где им сейчас не поздоровится, потому что украинская армия держит оборону, проводит контрнаступательные мероприятия. На тактическом уровне врагу нет времени на отдых.

Кейс военно-технической помощи от правительства Великобритании чрезвычайно важен в том числе и в рамках поставок ракетного оружия. Этот кейс позволяет нам бить по врагу и уничтожать его военные объекты, объекты военной архитектуры на достаточно больших расстояниях. Ракеты Storm Shadow неоднократно доказывали свою эффективность, когда мы попадали ими по военным объектам в Севастополе.

И в соответствии с получением новой партии Storm Shadow такая боевая работа будет продолжаться. В начале этого года президент Владимир Зеленский отмечал, что 2024-й будет годом особого внимания украинских Сил обороны к оккупантам в Крыму. И действительно, эту боевую работу видим и дальше будет больше.

– Если мы получим и ATACMS, и Storm Shadow, можно говорить о том, что скоро на оккупированных территориях, в частности в Крыму, будет сезон "бавовны"?

– Безусловно, мы сможем миксовать оружие, которое мы получаем от наших западных партнеров, направлять по вражеским военным объектам на временно оккупированных территориях нашей страны. К сожалению, почти 20% территорий Украины находятся под контролем врага. А ресурсы и средства, производимые украинскими промышленниками, направлять на территорию Российской Федерации.

И здесь мы имеем неплохие результаты. Наши дроны преодолевают более тысячи километров. Наши ракеты попадают в российские НПЗ, что так же враг чувствует.

– Еще вопрос насчет ударов по оккупированным территориям.

– Украинские партизаны продолжают действовать не только на территории юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, они также активно работают и в Крыму, разведывая и доразведывая местность. Далее эти данные передаются нашим Силам обороны, которые бьют по ним.

А чем больше потерь несет враг, тем эффективнее будут наши действия в рамках нашего контрнаступления. Понятно, что пока речь не идет о масштабном украинском контрнаступлении в ближайшей перспективе. Нам еще нужно накопить соответствующие ресурсы.

Враг должен понимать, что оккупированные им территории – это чужая земля, что будет пылать под его ногами. И прилет по казарме в Мариуполе является ярким тому примером.

– Россияне сейчас активизировались по всей линии фронта, и есть сведения, что они планируют масштабное наступление в мае-июне. Оборонная поддержка Украины поможет сорвать этот план?

– Безусловно. У врага сейчас есть окно возможностей, ведь у нас не хватает и ракет, и артиллерийских боеприпасов, и бронетехники. Нам нужно продержаться, пока не поступят первые партии боеприпасов от наших союзников. Тогда все попытки врага масштабно атаковать, захватывать новые квадратные километры украинских территорий будут превращены в пепел.

Ибо фактически для того, чтобы остановить то же нашествие вражеских управляемых авиационных бомб, нам нужно несколько систем противовоздушной обороны и дальнобойные снаряды, чтобы все вражеские хабы выносить в воздух.

Ресурсы остаются ключевыми факторами, влияющими на ситуацию на поле боя. Надеюсь, что в ближайшей перспективе баланс сил будет установлен.