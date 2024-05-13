Оккупанты пожаловались на атаку на Крым: движение на Керченском мосту перекрывали

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 13 мая гремели взрывы, российское министерство обороны пожаловалось на атаку ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Движение по Керченскому мосту захватчики перекрывали два раза за утро.

МО государства-агрессора заявило, что над полуостровом ПВО РФ якобы сбила четыре Storm Shadow и семь БПЛА. Подробности обстрела уточняются.

Незаконно построенный россиянами мост, который соединяет оккупированный украинский Крым и территорию РФ, противник перекрывал с 4:56 до 6:45, а также после 7:25 понедельника.

"В Джанкое вроде попали. Чуть позже узнаем лучше", – написал Telegram-канал "Свидетели падения моста".

Проект "Крым. Реалии" передает, что российские интернет-паблики заявляли об угрозе обстрела, однако на полуострове воздушную тревогу россияне не включали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее партизаны провели разведку в крымской Севастопольской бухте. Патриоты сообщили, что постоянно наблюдают за количеством, размещением и активностью армии России.

– Также агенты "Атеш" обнаружили место расположения военной техники оккупантов и вражескую нефтебазу. Они находятся в населенном пункте Гвардейское Симферопольского района.

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