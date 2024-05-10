Агенты "Атеш" провели разведку на территории Севастопольской бухты. Фото и видео

Партизаны провели разведку в Севастопольской бухте во временно оккупированном россиянами украинском Крыму. Патриоты сообщили, что постоянно наблюдают за количеством, размещением и активностью захватчиков.

Фото и видео в пятницу, 10 мая, поделился Telegram-канал "Атеш". Представители движения сопротивления подчеркнули, что следят за ЧФ РФ.

"Агенты нашего движения безустанно ведут наблюдение за остатками Черноморского флота россиян. В режиме 24/7 мы отслеживаем количество, размещение и активность российского оккупационного контингента", – сообщили в "Атеш".

Партизаны показали, что в Севастопольской бухте находятся корабли страны-агрессора.

"Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь – уйти с оккупированных украинских территорий. Но "Атеш" готов преподнести им еще один урок", – сделали намек украинские патриоты.

Как писал OBOZ.UA, противник даже при наличии оружия, военных и коллаборантов не может полностью контролировать захваченные территории. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, объясняя усиление репрессивного аппарата в оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!