Российские оккупанты даже при наличии оружия, военных и коллаборантов, совершенно не контролируют захваченные территории. Так утверждают в Центре национального сопротивления, объясняя усиление репрессивного аппарата в оккупированном Крыму.

"Враг остается для населения оккупантом. Он завозит на полуостров Крым дополнительные отряды ФСБ, чтобы ловить информаторов Сил Обороны и уменьшить количество утечки данных", - отметили в ЦНС.

Предупреждается, что на полуострове уже ужесточены проверки телефонов и участились случаи допросов местного населения. Очевидно, россияне панически боятся наводчиков ракет ATACMS.

Страхи россиян полностью оправданы, но обычно необразованные люди не осознают страха, потому что он скрывается за гневом и самоуверенностью.

"Однако надежды россиян напрасны, ведь местные не воспринимают их и ожидают освобождения родного края. Поэтому успешные удары ATACMS по оккупантам будут продолжаться и не завершатся", – заверили в ЦНС и призвали жителей ВОТ и в дальнейшем предоставлять информацию о враге, "чтобы поскорее отправить его в ад".

Но делать это, учитывая усиление репрессий, нужно очень осторожно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр иностранных дел Литвы и посол страны в Швеции Линас Линкявичюс тонко намекнул на недолговечность Крымского (Керченского) моста. В России ответили, что в "судный день" политик якобы пожалеет о своих высказываниях.

В свою очередь, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник сообщил, что Крымский мост рано или поздно окажется под ударом Сил обороны. Однако к этой атаке нужно хорошо подготовиться: залп должен быть массированным, ведь сиюминутно разрушить нужно не одну-две секции переправы, а больше.

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