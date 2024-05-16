На аэродроме 'Бельбек' в Крыму в результате новой атаки уничтожена заправочная станция – СМИ

Вечером 15 мая на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Российские захватчики пожаловались на ракетные удары, но по традиции солгали, что все цели "сбили".

Однако на самом деле в результате ночной атаки на аэродроме была уничтожена заправочная станция. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрывы на военном аэродроме прогремели после 23:00. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев выдал, что оккупанты "отразили атаку ВСУ", а минобороны РФ отчитались о сбитии пяти ракет ATACMS.

Однако пока пропагандисты и военные преступники рассказывали о "работе ПВО", на территории аэродрома пылал огонь. По предварительным данным, одна из ракет попала по заправочной станции на военном аэродроме "Бельбек". О пострадавших на данный момент информации нет.

В свою очередь Telegram-канал "Крым.Реалии" отметил, что согласно спутниковым снимкам, в районе аэродрома "Бельбек" после ракетной атаки возник пожар. Официально российские власти эту информацию не комментировали.

Напомним, в ночь на среду, 15 мая, в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Неспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 15 мая, в оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Их было слышно в Симферополе, Севастополе и Джанкое, а также в Гвардейском, где находится военный аэродром.

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