Зеленский показал роботизированные боевые платформы, которые должны усилить ВСУ. Видео
Президент Владимир Зеленский показал, как работают боевые роботизированные платформы, усиливающие Силы обороны Украины. Эти системы также призваны помочь охранить жизни украинских воинов.
Видео проекта United 24 Зеленский опубликовал 23 мая в официальном Telegram-канале. "Мы добавляем еще один компонент в помощь людям и ради сохранения жизней – боевые роботизированные платформы", – сообщил он.
Президент добавил, что возможность применения роботизированных систем "должна стать обыденностью для наших Сил обороны".
"Эффективность, достаточность и сохранение жизней наших воинов – вот что нужно здесь и сейчас. Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем, кто с Украиной!" – говорится в сообщении главы государства.
Боевой дистанционный пулемет
На видео, в частности, речь идет о боевом дистанционном пулемете с калибрами 7,62 и 12,7 мм. Дальность обнаружения цели – 2,4 км, максимальная скорость – 8 км/ч, расстояние управления – до 3 км.
Это мобильная и мощная техника, отмечается в ролике.
Минер
Также в видео показан камикадзе-минер. Его максимальная скорость – до 25 км/ч, полезная нагрузка – до 40 кг, дальность использования – до 6 км, расстояние управления – до 5,5 км.
Логист-эвакуатор
На видео, опубликованном президентом, также представлен логист-эвакуатор, призванный спасать жизни и обеспечивать тыл. Он имеет запас хода до 15 км, грузоподъемность – 150 кг, максимальную скорость – 12 км/ч и максимальное расстояние – 3 км.
"Собирают люди, воюют работы", – говорится в видео.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабмин утвердил механизм предоставления дополнительных отпусков военным за уничтоженную технику РФ. В частности, за "демилитаризованный" танк можно получить дополнительно три дня отпуска, а за самолет или корабль – пять.
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