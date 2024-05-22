Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что будут добавлять больше дней

Правительство Украины утвердило механизм предоставления и продолжительность дополнительных отпусков военным, которые будут предоставляться за уничтоженную российскую технику. Так, например, за "демилитаризованный" танк можно получить три дня отпуска, а за самолет или корабль - пять.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №585 от 21 мая. Документ обнародован на правительственном портале.

В постановлении расписано сколько дней отпуска и за что будут давать украинским защитникам.

Так, 4 дня отпуска предусмотрено за уничтожение зенитно-ракетного комплекса, вертолета, радиолокационной системы средств противовоздушной обороны или комплекса дальнего визуального наблюдения.

Три дня отпуска будут предоставлены за уничтожение боевой машины десанта, бронетранспортера, командно-штабной машины, боевой машины пехоты, артиллерийской системы. Столько же можно получить за сбивание тяжелых беспилотников большой дальности и крылатой или баллистической ракеты.

Два дня отдыха военные будут получать за уничтоженные бронеавтомобили или грузовые автомобили, средства контрбатарейной и радиолокационной борьбы, беспилотники средней дальности.

Одним днем отпуска будут вознаграждать за уничтоженный легкий беспилотник малой дальности.

А больше всего – пять дополнительных дней отпуска принадлежит военным за уничтоженный корабль или самолет врага.

По решению командира воинской части, начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ отпуск также могут предоставлять другим военнослужащим (однако не более трех), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Подтверждением уничтоженной техники являются журналы боевых действий, рапорт командира и видеозапись. В рапорте должны быть указаны дата, время, метод и тип уничтоженной техники.

Длительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году. Ее будут предоставлять бойцам в течение календарного года, сохраняя при этом денежное довольствие и не учитывая время, для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении. Однако это время не должно превышать 2 суток в один конец.

Кроме того, если военный пожелает, этот отпуск может взять одновременно с ежегодной основной или его частью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на какие отпуска имеет право военнослужащий – которые уже может получить и которых можно ожидать в ближайшее время.

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