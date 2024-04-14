Мобилизация в Украине: на какие отпуска имеет право военнослужащий

В Верховной Раде Украины на днях приняли законопроект, предусматривающий некоторые изменения в проведении мобилизации. Там не предусмотрена демобилизация для действующих военных, но остается право на отпуск.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент, в то же время в стране готовят еще несколько законов, так или иначе касающихся отдыха для защитников. OBOZ.UA рассказывает, какие отпуска уже может получить военнослужащий и каких можно ожидать в ближайшее время.

Какие отпуска можно получить сейчас?

Во время действия военного положения военнослужащим предусмотрены ежегодный основной отпуск и отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Основной отпуск

Каждый год военнослужащий может получить 30 дней такого отпуска. В настоящее время он предоставляется частями, но не более 15 дней.

В принятом Верховной Радой законопроекте об усилении мобилизации есть пункт, что основная непрерывная часть такого отпуска должна быть не менее 15 дней. После вступления в силу документа эта норма станет обязательной.

Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам

Во время действия военного положения такой отпуск может предоставляться на срок до 10 дней. При этом сохраняется выплата денежного довольствия.

Военнослужащий должен указать в рапорте, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его уйти в отпуск. Также, по возможности, нужно предоставить соответствующие документы. Если это не сделать, то в отпуске могут отказать.

Сколько раз в год можно брать отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, законодательно не прописано. Поэтому предполагают, что это больше одного раза – в зависимости от возникновения семейных обстоятельств.

Могут ли отказать в предоставлении отпуска?

В Украине на уровне законодательства определено, что основной отпуск предоставляется "при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения".

То есть причины отказа в предоставлении отпуска есть, но они должны быть обоснованными.

Неиспользованные отпуска во время военного положения

Если военнослужащий не смог использовать отпуск или использовал его частично, то в дальнейшем такой отпуск предоставляется уже после окончания действия военного положения.

В таком случае разрешается по желанию военнослужащих объединять ежегодные основные отпуска, но общая продолжительность такого объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Также есть опция получить компенсацию. Это можно сделать уже во время увольнения.

Отпуск при рождению ребенка

Недавно президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, который вносит изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

В частности, теперь внедряется еще один вид отпуска для защитников – при рождении ребенка. Он предоставляется продолжительностью до 14 дней, и не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Впрочем, получить этот отпуск сейчас не получится. Он предусмотрен на мирное время и время действия особого периода, но не военного положения. Поскольку в настоящее время в стране действует именно военное положение, в случае рождения ребенка военнослужащему могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и продолжительностью до 10 дней.

Отпуск за уничтоженную технику

Такой вид отпусков в скором времени может появиться в Украине. Это одна из норм принятого Верховной Радой законопроекта о мобилизации №10449.

Документ предусматривает, что за уничтожение техники может предоставляться отпуск, но не более 15 дней в году. Сейчас документ ждет подписи спикера ВРУ и президента, чтобы вступить в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны заявили, что первая версия отдельного законопроекта о демобилизации в Украине может быть готова в ближайшие месяцы. Документ уже в разработке, проект будет готовиться также совместно с Генштабом ВСУ.

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