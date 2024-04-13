В Минобороны сказали, когда ждать законопроект о демобилизации

Первая версия отдельного законопроекта о демобилизации в Украине может быть готова в ближайшие месяцы. Документ уже в разработке.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в "Єдиних новинах". Напомним, что о новой должности военнослужащего стало известно из эфира телемарафона за 10 апреля.

Спикер МО сообщил: проект будут готовить совместно с Минобороны, а также Генштабом Вооруженных сил Украины.

"Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", – анонсировал Лазуткин. Более конкретные даты, как и подробности о документе, пока что неизвестны.

Напомним: норма о демобилизации была исключена из проекта закона №10449 (голосование за последний во втором чтении состоялось 11 апреля) по просьбе Кабмина. Правительство обратилось с письмами в Верховную Раду с просьбой "изъять эти вопросы и поручить Кабинету министров разработать отдельный законопроект, связанный с увольнением".

Член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский объяснил: термин демобилизация во время полномасштабной войны не является актуальным, вместо него речь может идти о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы.

Как писал OBOZ.UA:

– Депутаты ВР Украины 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине № 10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

– В Минобороны дали объяснение, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации.

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