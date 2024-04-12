'Термин демобилизация в условиях войны вообще не применяется': Вениславский объяснил, почему из нового закона исключили сроки службы

Термин демобилизация во время войны с РФ не является актуальным, вместо него речь может идти о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы. Поэтому правительству было поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий закон, который и будет регулировать вопросы увольнения воюющих на фронте хащитников.

Об этом рассказал член комитета Совета по нацбезопасности Федор Вениславский в ответ на запрос OBOZ.UA. В частности, он отметил, что норма о демобилизации была исключена из законопроекта №10449 из-за того, что субъект права законодательной инициативы Кабмин обратился с письмами в Верховную Раду с просьбой "изъять эти вопросы и поручить Кабинету министров разработать отдельный законопроект, связанный с увольнением".

"Я бы здесь говорил не применять термин демобилизация, потому что демобилизация в условиях войны вообще термин не применяется, поскольку демобилизация – это перевод всего на мирный лад, а до конца войны можем говорить лишь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих, которые в течение определенного срока выполняли боевые задания", – объяснил Вениславский.

Член оборонного комитета добавил, что именно поэтому правительство получило поручение разработать соответствующий нынешним реалиям закон.

"Мы поручили Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы воюющих военнослужащих", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Верховная Рада 283 голосами приняла новый закон о мобилизации, перед этим 227 голосами приняв правку об исключении из документа нормы о сроках службы. С трибуны парламента выступил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, который заявил, что армия Украины держит оборону из последних сил, и призвал нардепов поддержать нормативный акт.

В Минобороны ранее объясняли, что вопросы демобилизации и ротации будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Их исключили из проекта закона № 10449 в связи с обращением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что принятие закона без нормы о сроках службы может иметь негативные последствия для морального духа Сил обороны. По его мнению, количество добровольцев уменьшится, а в уклонистов, напротив, станет больше.

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