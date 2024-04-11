'Сырскому виднее': в Минобороны объяснили, почему из законопроекта убрали демобилизацию

Нормы демобилизации и ротации военнослужащих в Украине будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Этот вопрос исключили из правительственного законопроекта о мобилизации, который парламент должен рассмотреть во втором чтении, после обращения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что Сырский выразил пожелание вынести пункт о демобилизации в отдельный документ, осознавая оперативную ситуацию на фронте.

"Конечный срок службы был вынесен в законопроект. Это произошло после обращения главнокомандующего Александра Сырского, который понимает оперативную ситуацию вдоль линии боевого столкновения, понимает, какие силы и средства есть в наличии и осознает планирование, которое предполагается в ближайшее время", – отметил Лазуткин.

Он подчеркнул, что никто не отказывается от демобилизации и срок 36 месяцев никуда не исчезает. Лазуткин также отметил, что проект закона о демобилизации будет разрабатываться не с нуля, и этот процесс начнется уже в ближайшее время.

"Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений очень и очень много", – сказал он.

По словам спикера Министерства обороны, есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, из законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации. Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих.

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