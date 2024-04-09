Из законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации: что происходит

Верховная Рада отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Эта норма была исключена из правительственного законопроекта о мобилизации на основе обращения главкома ВСУ Александра Сырского, которое появилось в сети. Обсуждение соответствующего вопроса состоялось на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне Кабмина 9 апреля.

В письме к главе Минобороны Рустему Умерову главком подчеркивает необходимость скорейшего принятия законодательных изменений по вопросам прохождения военной службы и мобилизации.

"Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. В этой связи предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также ротации военнослужащих, законодательно нормировать отдельным законопроектом", - написал Сырский.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

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Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.