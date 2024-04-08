Штраф или лишение свободы: как будут наказывать украинцев за уклонение от мобилизации после принятия нового закона

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане подлежат призыву на военную службу. Согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.

По словам юриста Юрия Танасийчука, после принятия нового закона о мобилизации наказание за уклонение от службы будет распространяться на граждан от 18 до 60 лет. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Юрист объяснил, что степень наказания за уклонение от прохождения военной службы будет зависеть от этапа, на котором была проигнорирована повестка о вызове в военкомат. При этом он уточнил, что после принятия нового закона наказание, как и прежне, будет варьироваться от штрафа до лишения свободы.

Танасийчук подчеркнул, что если военнообязанный гражданин не обновил свои данные в территориальном центре комплектования, может наступить административная ответственность, которая влечет за собой штраф от 1700 до 3400 грн. В случае повторного нарушения штраф увеличиться более чем в два раза.

Также существует ответственность за игнорирование повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. В этом случае предусмотрен штраф в размере более 8000 грн. В то же время юрист уточнил, что для должностных лиц суммы административного взыскания намного выше.

Уголовная ответственность может наступить в случае игнорирования мобилизационного распоряжение после прохождения военно-врачебной комиссии. Согласно закону, уклонистов могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в некоторых случаях военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно прибыть в территориальные центры комплектования, не дожидаясь получения повестки.

Ранее сообщалось, что теперь в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

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