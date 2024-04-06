Мобилизация в Украине: кто должен прийти в ТЦК без повестки в апреле и могут ли их сразу мобилизовать

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане подлежат призыву на военную службу. При этом в некоторых случаях военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно прибыть в территориальные центры комплектования, не дожидаясь получения повестки.

Однако речь идет прежде всего о необходимости обновления или уточнения персональных данных в ТЦК и СП. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно порядку проведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, во время военного положения военнообязанные граждане должны как можно скорее сообщить ТЦК и СП об изменении места жительства и предоставить информацию о фактическом месте проживания.

В законодательстве говорится, что военнообязанным гражданам запрещается без разрешения ТЦК и СП менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время. Кроме того, военнообязанные должны не реже одного раза в пять лет уточнять персональные данные в военкоматах.

При этом если у человека нет законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации, предусмотренных ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", после визита в военкомат его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии. В случае, если человека признают пригодным к прохождению военной службы, ему могут вручить мобилизационное распоряжение.

Напомним, теперь в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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