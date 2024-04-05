ТЦК будут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста: в Генштабе дали разъяснение

Теперь в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

Такую информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Так, в пятницу президент Украины подписал Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которым уменьшен возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Согласно этому закону, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут сняты с военного учета призывников и взяты на военный учет в качестве военнообязанных.

"Совершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины", – объяснили в Генштабе.

Кроме того, проектом Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (р.н. 10449 от 30.01.2024), принятого в первом чтении Верховной Радой Украины, предусмотрена отмена срочной военной службы и вместо ее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки.

В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Учитывая это, нахождение граждан на военном учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста было уменьшено до 25 лет.

Одновременно, согласно Указу Президента Украины от 07.03.2024 № 149/2924 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы", в период апреля-мая в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы. Всего в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежит увольнению около 7 тысяч человек.

"Со вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов", – объяснили в Генштабе.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в прохождение военной службы в ВСУ.

В тот же день глава государства подписал закон, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного военнообязанного кабинета. В Министерстве обороны отметили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10062 предусматривает : возможность создания электронного военнообязанного кабинета, создание приложения для военнослужащих "Армия+", возможность для Украины размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, совершенствование взаимодействия реестра "Оберег", цифровизацию процесса обретения статуса УБД .

– Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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