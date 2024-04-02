Зеленский подписал закон об 'электронном кабинете' военнообязанного: будут ли там повестки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного. Он также регулирует взаимодействие единого электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами и делает возможным ускоренное получение статуса участника боевых действий.

Речь идет о законопроекте №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения". С подписью главы государства документ был возвращен во вторник, 2 апреля.

В Министерстве обороны отметили, что в этом законе нет никакого положения относительно электронного вручения повесток. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. По ее словам, е-кабинет военнообязанного необходим исключительно для обновления данных.

"Законопроект 10062 – это огромный шаг для революционных изменений в армии. Благодаря цифровизации сервисы для военнослужащих и военнообязанных станут проще, а наши военные IT-системы можно будет развивать более гибко. Я уверена, что инновации и удобные сервисы способны кардинально изменить украинское войско", – добавила Черногоренко.

Что меняет закон, который подписал Зеленский

– Возможность создания электронного кабинета военнообязанного. Граждане смогут вносить изменения в свои персональные данные. К примеру, дополнить информацию об образовании или знании иностранных языков.

– Создание приложения для военнослужащих Армия+. Первыми его функциями станут электронные рапорты, база знаний, обратная связь. Запуск бета-версии приложения намечен на лето 2024 года.

– Украина сможет размещать свои ІТ-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усугубит киберзащиту, улучшит обмен данными с партнерами. Минобороны сможет самостоятельно определять, какие международные стандарты в области безопасности информации будут применяться для военных систем.

– Совершенствование взаимодействия реестра "Оберег". Взаимодействие с другими реестрами расширит список сведений о военнообязанных. Гражданам не нужно будет собирать кучу документов для ТЦК.

– Получение статуса УБД. Законопроект создает основу для полной цифровизации процесса предоставления статуса участника боевых действий. В некоторых случаях статус будет предоставляться автоматически без участия комиссии.

"Это фундамент для дальнейших изменений. Минобороны продолжает работать над тем, чтобы изменить законодательство так, чтобы цифровизация стала неизбежной и комплексной – от услуг для военнослужащих до развития IT-систем", – подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 и 26 лет.

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