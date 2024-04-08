'Вспомните 2022 год': Павлюк призвал украинцев становиться в ряды ВСУ и не верить российским провокациям

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

В то же время он призвал не поддаваться на российские провокации, которые нацелены посеять рознь, панику и недоверие к армии. Свое обращение Павлюк опубликовал в Facebook.

Генерал-лейтенант напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину никто не верил, но это не остановило нацию, которая бросила все силы на защиту своего государства.

"Вспомните 2022 год – никто в мире не верил в наши силы! Но украинцев это не останавливало: очереди в военкоматы, люди голыми руками останавливали вражеские танки, жгли российские колонны "коктейлями Молотова". Сегодня те же люди говорят, что наша армия самая сильная и профессиональная в Европе, мире", – отметил Павлюк.

При этом он добавил, что сейчас войску не хватает людей, ведь сколько бы помощи и оружия не получила Украина, боевые подразделения должны обновляться. В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что кремлевская пропаганда заставила многих поверить, что мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о "несправедливости и нарушении прав".

Также он добавил, что на сегодняшний день большинство работников ТЦК – это воины, которыми все восхищались и гордились. Однако часто возникают ситуации, когда сотрудников военкоматов презирают и даже устраивают драки.

"Да, система ТЦК не идеальна – мы это осознаем и работаем над ее усовершенствованием. На все случаи превышения полномочий Командования Сухопутных войск правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", – заявил Павлюк.

Генерал-лейтенант напомнил украинцам, что защита государства – это конституционная обязанность гражданина. При этом он призвал не верить в страшилки и манипуляции, что после получения повестки человек якобы сразу едет на штурм вражеских позиций.

"Да, в системе подготовки не все идеально. Но мы реагируем на все проблемы и вызовы. Наши способности подготовить новобранцев к эффективным боевым действиям не хуже, чем у большинства других армий. После прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности", – отметил Павлюк.

Также он объяснил, что для командования ВСУ каждый военнослужащий – самый высокий приоритет и это доведено до всех командиров. Поэтому сначала новичок набирается опыта и только потом может участвовать в боевых действиях.

"Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов в России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину", – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ и Национальной полиции раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального пересечения границы мужчин призывного возраста. Задержаны все организаторы этих схем, среди которых глава районной военно-врачебной комиссии и депутат сельсовета, который был мобилизован для военной службы.