Среди фигурантов – глава ВВК: СБУ разоблачила новые 'схемы' для уклонистов в четырех областях. Фото

Сотрудники СБУ и Национальной полиции раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального пересечения границы мужчин призывного возраста. Задержаны все организаторы этих схем, среди которых глава районной военно-врачебной комиссии и депутат сельсовета, который был мобилизован для военной службы.

Фигуранты этих схем предлагали уклонистам возможность бежать в страны Евросоюза, используя поддельные документы или обходя пункты пропуска за определенную сумму. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Стоимость этих услуг составляла до 12 тысяч долларов США.

Например, в Тернопольской области был заблокирован канал нелегальной миграции, организованный депутатом местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации его призвали в одну из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Во время пребывания на военной службе он начал фальсифицировать письма-обоснования для нелегального ввоза гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников. Эти поддельные письма затем вносились в систему "Шлях", что позволяло потенциальным призывникам беспрепятственно уехать за пределы нашего государства.

В Одесской области был задержан глава районной военно-врачебной комиссии, продававший фальшивые документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Врач-травматолог из местной больницы, помогавший в этом, также был задержан.

В то же время на Прикарпатье была развернута спецоперация против преступной группировки, которая действовала на территориях Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Члены этой группы переправляли уклонистов за границу через реку Тиса или лесными тропами, обходя пункты пропуска. Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.

Кроме того, в Черкасской области был задержан основатель местного благотворительного фонда, торговавший "должностями" в организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу на Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособника, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области задержали дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.