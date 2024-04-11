'Люди имеют право знать, когда вернутся': нардеп указал на проблему с новым законом о мобилизации в Украине

Принятие закона о мобилизации №10449 в Украине без нормы о сроках службы и демобилизации может иметь негативные последствия для морального духа в украинской армии. Количество добровольцев уменьшится, в то же время станет больше уклонистов, пытающихся незаконно сбежать за границу.

Такое мнение в эфире OBOZ.TALK высказал народный депутат Алексей Гончаренко. Он рассказал, что рассмотрение законопроекта длилось больше суток.

"Вчера началось рассмотрение правок, длилось до двух ночи. Осталось более 30 депутатов, я был до конца, отстаивал те правки, которые я подавал, расступал и так далее. А сегодня были уже результативные голосования. Ключевых голосований было два. Одно – это голосование о правке, которой был убран срок службы", – сказал нардеп.

Гончаренко отметил, что определение срока службы являлось ключевой нормой в тексте законопроекта.

"Очень важно, во-первых, для воюющих и для их семей. Эти люди имеют право знать, когда они вернутся. Даже осужденные знают этот срок. Но это очень важно и для мобилизации. Очевидно, что когда нет основного термина службы, это никак не стимулирует мобилизацию", – заявил парламентарий.

Он напомнил, что соответствующая правка в текст законопроекта получила 227 голосов и "к сожалению, такое решение принято". Норму о демобилизации убрали из-за письма главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к министру обороны Рустему Умерову.

"Тот в свою очередь на Шмыгаля, Шмыгаль на Степанчука, Степанчук на комитет, бабка за дедку, дедка за жучку, жучка за внучку, и вместе выйдут голосовать. Почему? Ну, объясняют, что типа не можем, людей не хватает и так далее. Это же люди живые, это же не машины и не роботы. Имеет большое значение их моральные психологические состояния, где и просто это не справедливо", – сказал Гончаренко.

Он отметил, что речь идет о последствиях "на моральный дух армии".

"Это уменьшит количество тех, кто будет готов идти, это увеличит количество тех, кто будет пытаться переплыть Тису, откупиться, еще что-то сделать. То есть здесь не о политических последствиях. Вопрос, в виду, серьезнее – это судьба государства", – считает нардеп.

Он добавил, что военные на передовой действительно очень устали и большинство из них до вторжения были обычными гражданскими.

"Мы говорим, мобилизованные добровольцы, мобилизованные, ушедшие тогда два года назад, большинство из них – это абсолютно гражданские люди. Это непрофессиональные военные. И кто-то из них готов воевать до самого конца. Им честь, респект, уважение", – отметил Гончаренко.

Напомним, 11 апреля парламент 283 голосами принял новый закон о мобилизации без нормы о сроках службы. Перед рассмотрением законопроекта с трибуны выступил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Он заявил, что армия Украины держит оборону из последних сил, и призвал депутатов поддержать нормативный акт.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин ранее объяснил, что вопросы демобилизации и ротации будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Их исключили из правительственного законопроекта о мобилизации № 10449 в связи с обращением Сырского.

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