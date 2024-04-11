Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации: основные положения документа

Депутаты Верховной Рады 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

Теперь документ должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины. Только после этого он может вступить в силу.

"Законопроект о мобилизации принят в целом. За – 283. В редакции Комитета. Все 31 правка, которые были учтены, набрали голоса на подтверждение. Без интриги, кроме правки о демобилизации (там 227). Пока неизвестно будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером", – сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он также обнародовал результаты голосования за законопроект №10449 по фракциям:

– "Слуга народа" – 192 голоса,

– "Европейская солидарность" – 0 голосов,

– "Батьківщина" – 2 голоса,

– "Платформа за жизнь и мир" – 18 голосов,

– "Голос" – 16 голосов,

– "Відновлення" – 16 голосов,

– "За будущее" – 12 голосов.

– "Довіра" – 15 голосов,

– Внефракционные – 12 голосов.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко сообщил, что не голосовал за закон, поскольку "важно было включить демобилизацию, а ее просто выбросили отсюда".

Дополняется...