Нардепы поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №10379 относительно усиления ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 парламентария.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что голосование за второе чтение будет, "но не сегодня".

Депутат Ярослав Железняк в свою очередь сообщил, что одобренная правительственная версия законопроекта имеет "много проблем и жестких норм, поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете".

Законопроект № 10379 предусматривает штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, нарушение законов об обороне, воинскую обязанность и военную службу, мобилизационную подготовку и мобилизацию и нарушение этих законов во время военного положения.

На днях Комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов при рассмотрении законопроекта №10379.

В частности, предлагается установить, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет штраф от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 – 5100 грн), предыдущая редакция законопроекта предлагала наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 грн).

Уголовная ответственность может наступить при игнорировании мобилизационного распоряжения после прохождения ВВК. Согласно проекту закона, уклонистов могут лишить свободы сроком от 3 до 5 лет.

Нардепы в настоящее время проголосовали за законопроект, в который не внесли изменения на основе предложений комитета. Это могут сделать до второго чтения.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля Верховная Рада большинством голосов приняла за основу законопроект №11079-1, который разрешит определенным категориям заключенных служить в ВСУ.

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