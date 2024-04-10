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Нардепы поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Нардепы поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №10379 относительно усиления ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 парламентария.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он отметил, что голосование за второе чтение будет, "но не сегодня".

Нардепы поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

Депутат Ярослав Железняк в свою очередь сообщил, что одобренная правительственная версия законопроекта имеет "много проблем и жестких норм, поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете".

Законопроект № 10379 предусматривает штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, нарушение законов об обороне, воинскую обязанность и военную службу, мобилизационную подготовку и мобилизацию и нарушение этих законов во время военного положения.

Нардепы поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения
Нардепы поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения

На днях Комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов при рассмотрении законопроекта №10379.

В частности, предлагается установить, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет штраф от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 – 5100 грн), предыдущая редакция законопроекта предлагала наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 грн).

Уголовная ответственность может наступить при игнорировании мобилизационного распоряжения после прохождения ВВК. Согласно проекту закона, уклонистов могут лишить свободы сроком от 3 до 5 лет.

Нардепы в настоящее время проголосовали за законопроект, в который не внесли изменения на основе предложений комитета. Это могут сделать до второго чтения.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля Верховная Рада большинством голосов приняла за основу законопроект №11079-1, который разрешит определенным категориям заключенных служить в ВСУ.

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