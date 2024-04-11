Содоль выступил в Верховной Раде перед принятием закона о мобилизации: все подробности. Видео

Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль выступил в Верховной Раде перед рассмотрением законопроекта о мобилизации № 10449.

В четверг, 11 апреля, парламент продолжает рассматривать этот документ. В частности, Содоль с трибуны призвал проголосовать за проект закона, объяснив, что это необходимо для победы Украины. Собравшиеся отреагировали на его слова аплодисментами.

В Раде также ожидают главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

После выступления Содоля депутаты перешли к утверждению поправок.

В частности, была принята поправка относительно нормы об отмене демобилизации. За это проголосовало 227 нардепов, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Накануне депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали решение пригласить военное руководство в лице Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. За проголосовало 315 парламентариев.

Приглашение министра обороны Рустема Умерова и премьер-министра Дениса Шмыгаля не набрало необходимого количества голосов – "за" проголосовали 138 парламентариев.