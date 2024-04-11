Что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации: в Минобороны дали объяснение

После вступления в силу закона о мобилизации мужчинам от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет. Документ нужно будет предъявлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Он добавил, что военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК.

Кроме того, будет введен электронный кабинет, где можно обновить дистанционно свои данные.

"Если вы поженились, если у вас родились дети, если вы сменили место жительства, это можно будет загрузить благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не обязательна", - добавил спикер ведомства.

Он также посоветовал военнообязанным позаботиться о своей физической подготовке, записаться на курсы по тактической медицине и ознакомиться с вакансиями на рекрутинговых ресурсах.

Напомним, в четверг, 11 апреля, депутаты Верховной Рады 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне депутаты Рады большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 парламентария.

Также 10 апреля украинский парламент большинством голосов принял за основу законопроект №11079-1, который позволит определенным категориям заключенных служить в армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!